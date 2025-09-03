Задържаха двама мъже за подпомагане на 21 граждани на Афганистан да преминат незаконно през страната

Районна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняеми И.М., на 27 г., сръбски гражданин, и Т.Ч., на 26 г., молдовски гражданин, за това, че на 01.09.2025 г., на км 180 от автомагистрала „Тракия“, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, с цел да набавят за себе си имотна облага, в съучастие като извършители, противозаконно подпомогнали 21 граждани на Афганистан, от които 9 непълнолетни, да преминават през страната в нарушение на закона.

Деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил, марка „Рено“. Престъплението е квалифицирано по чл.281, ал.2 т.1, вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

На 1 септември 2025 г. на автомагистрала „Тракия“, обл. Стара Загора, полицейски служители спрели за проверка товарен автомобил, марка „Рено“, управляван от И.М. Те установили, че в ремаркето на камиона се намирали 21 лица от мъжки пол, сред които 9 непълнолетни. Всички били без документи за самоличност и съобщили, че са граждани на Афганистан. Установено е, че пред товарния автомобил с мигрантите е пътувала пилотна лека кола, управлявана от Т.Ч. Водачът й се отделил от маршрута по автомагистралата, когато забелязал полицейския патрул, но по-късно е бил задържан.

Чуждите граждани е трябвало до достигнат до държави в Западна Европа. Те са преминали от Турция в България през „зелена“ граница и са били качени в товарния автомобил от местност, намираща се в област Бургас. Там е чакала и пилотната кола. Водачите на автомобилите се познавали отпреди.

Обвиняемите И.М. и Т.Ч. са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои делото да бъде внесено в съда за разглеждане.

