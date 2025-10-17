Задържаха двама мъже, нанесли телесни повреди на майките си

Само за ден прокурори при Софийска районна прокуратура привлякоха към наказателна отговорност двама мъже, нанесли телесни повреди на майките си.

Първият случай е за това, че на 15.10.2025 г. около 21,30 ч. в жилище в гр. София обвиняемият Б.П. е нанесъл лека телесна повреда на 79-годишната си майка. Той е стискал и усуквал ръцете на жената, вследствие на което й е причинил множество кръвонасядания.

На същата дата в апартамент в град София, обвиняемият З.Н. е нанесъл множество удари с юмруци в главата и тялото на майка си и я е и дърпал за косата, като й причинил лека телесна повреда.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случаите са образувани две досъдебни производства, като Б.П. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 3, пр. 1 и т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК.

З.Н. е обвиняем за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК.

С постановления на наблюдаващите прокурори Б.П. и З.Н. са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъдат внесени искания в съда за определяне на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

