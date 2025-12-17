сряда, декември 17, 2025
Задържаха директора на столично училище за нерегламентирано поставени камери в санитарни помещения

Повдигнати са му две обвинения и е наложена мярка задържане под стража за 72 часа от Софийската районна прокуратура

На 15 декември в Първо РУ постъпил сигнал, че в тоалетните на столичното 138 СУ „Проф. Васил Златарски“ има поставено видеонаблюдение, прикрито под формата на датчици.  Незабавно били предприети действия по разследването от полицейски екип. При претърсване на помещения в сградата на училището в тоалетни на трите етажа са намерени и иззети общо 11 устройства, наподобяващи обемни датчици с монтирани камери в тях. От кабинета на директора са иззети фактура за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение и DVR устройство. По случая е задържан 35-годишен ръководен служител в училището. При последвалите процесуално-следствени действия от дома му са иззети три настолни компютъра, 11 флашпамети, микро SD карта и лаптоп. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 159 ал. 1 от НК. След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура, задържаният е с повдигнати две обвинения – за държане на специални технически средства, предназначени за негласно събиране на информация, извършено в качеството на длъжностно лице и за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетни лица.

На съвместен брифинг със Софийската районна прокуратура по- рано днес директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов предостави подробна информация по случая за медиите.

