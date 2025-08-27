Задържаха 58-годишен мъж за опит за контрабанда на марихуана за 94 400 лева

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем Г.К., на 58 г., за това, че на 25.08.2025 г., на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, с лек автомобил, марка „Ауди“, направил опит за пренесе през границата на страната – от Република България в Република Турция, марихуана с общо тегло 5,9 кг на обща стойност 94 400 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 242 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 25.08.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, пристигнал лек автомобил, марка „Ауди“, управляван от Г.К, български гражданин. Той пътувал сам от България за Турция. Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка. При извършването й в газовата бутилка, монтирана в багажното отделение на мястото на резервната гума, били открити 47 полиетиленови пакета със суха зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показал реакция за марихуана. Наркотичното вещество е с общо бруто тегло 5,9 кг и на стойност 94 400 лв.

Обвиняемият Г.К. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане стража“ спрямо него. Извършват се действия по разследването.

