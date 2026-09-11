Задържаха 57-годишен в Силистра, обвинен в държане на кокаин с цел разпространение

При личен обиск и претърсване на дома му са открити общо 19,5 грама вещество, реагирало на кокаин при полеви тест, съобщиха от прокуратурата

57-годишен мъж е задържан за срок до 72 часа в Силистра, след като при специализирана полицейска операция у него и в дома му са открити количества вещество, реагирало на кокаин при полеви тест.

Мъжът с инициали В.Д. е привлечен като обвиняем за държане без надлежно разрешително на високорискови наркотични вещества с цел разпространение, съобщиха от Окръжна прокуратура – Силистра.

Според прокуратурата той е познат на органите на реда и е осъждан.

Открили наркотика при специализирана операция

В.Д. е задържан на 10 септември 2026 г. при операция на служители на ОД на МВР – Силистра.

При извършения личен обиск са намерени 5,9 грама бяло прахообразно вещество, което при полевия тест е реагирало на кокаин.

Последвало е претърсване на жилището на обвиняемия в Силистра. Там разследващите са открили още 13,6 грама от същото вещество, както и електронна везна и празни пакетчета.

Така общото количество на откритото вещество е 19,5 грама.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Разследването и събирането на доказателства по случая продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Силистра.

Предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане спрямо обвиняемия да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предстои съдът да се произнесе по искането на прокуратурата.