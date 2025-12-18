Задържаха 54-годишен мъж за опит за умишлено убийство

Окръжна прокуратура-Плевен наблюдава досъдебно производство за опит за убийство, започнато с първо действие по разследването – оглед на местопроизшествие в частен дом.

Според събраните до момента доказателства е установено, че на 16.12.2025 г. пострадалият П.К. бил на гости в дома на роднини на обвиняемия С.Г., находящ се в град Кнежа. След възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа, С.Г. нанесъл няколко прободни рани в областта на гръдната кухина на П.К.

С.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за опит за убийство на П.К, извършен при опасен рецидив (престъпление по чл. 116, , ал.1, т.12, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал.1 от НК). За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. С.Г. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура-Плевен.

Предстои внасяне на искане в Окръжен съд-Плевен за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Разследването по случая продължава.

Facebook

Twitter



Shares