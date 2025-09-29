понеделник, септември 29, 2025
Крими

Задържаха 48-годишен мъж за извършено убийство

Редактор

Окръжна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем П.Б., на 48 г., за това, че на 27.09.2025 г. в гр. Пещера, обл. Пазарджик, умишлено е умъртвил 62-годишна жена, като й нанесъл множество удари с нож в корема, гърдите и лицето – престъпление по чл. 115 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 27 септември 2025 г. в 12,20 ч. на тел. 112 е бил подаден сигнал за това, че в гр. Пещера, обл. Пазарджик, в дома си е починала 62-годишна жена. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като е установено, че смъртта на пострадалата е настъпила след нанасяне на удари с нож в областта на корема, гърдите и лицето.

Според събраните до момента доказателства, няколко часа по-рано, същия ден, П.Б. отишъл до дома на жената и изчакал съпругът й да отиде на работа. Тя излязла на двора. През това време П.Б., който бил техен съсед, влязъл в една от стаите и оттам отнел пари и мобилен телефон. Няколко минути по-късно жената се върнала и между тях възникнал конфликт. По време на разправията П.Б. взел кухненски нож, който се намирал върху шкаф, и й нанесъл прободно-порезни рани по тялото. Той е бил установен от полицейски служители от ОД на МВР – Пазарджик няколко часа по-късно. Уточнява се размерът на отнетата сума.

Обвиняемият П.Б. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

