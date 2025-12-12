петък, декември 12, 2025
Последни:
Крими

Задържаха 4 лица, обвинени в опит за контрабандно пренасяне на над 70 кг марихуана

Редактор

Окръжна прокуратура-Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Г.Д., П.Г., Д.Г. и И.Н.

Те са обвинени за това, че без надлежно разрешително са направили опит за контрабандно пренасяне през границата на страната на 70,064 кг марихуана.

Престъплението е осъществено на 10.12.2025 година на МП „Малко Търново“, а опитът за контрабанда е останал недовършен поради отличните действия на митническите служители и на служители на ГД „Гранична полиция“. Според събраните към настоящия момент доказателства престъпното деяние е извършено в съучастие между обвиняемите, като Г.Д. и Д.Г. са имали ролята на подбудители и помагачи, а И.Н. и П.Г. на извършители.

По време на разследването е установено, че марихуаната е била укрита в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация. Автомобилите са пътували от България към Турция. Стойността на наркотичното вещество е 1 121 024 лева по цени на съдопроизводството. След извършен оперативен анализ митническите инспектори са насочили три леки автомобила за извършване на щателна митническа проверка. И трите превозни средства са пътували към Турция. При контролните действия, в които участие са взели и служители от ГД „Гранична полиция“, се установява, че в два от автомобилите са монтирани съответно 5 и 3 газови бутилки, които са част от функционираща газова уредба, но са пълни не с газ, а с пакети, съдържащи суха зелена тревиста маса. При извършените полеви наркотестове веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество марихуана от газовите бутилки в двата автомобила е общо 70,064 кг.

Предстои Окръжен съд-Бургас да насрочи начален час на заседанието по разглеждане на искането за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите.

Интересно от мрежата

Вижте още

Съдят жена за причиняване на телесна повреда на учител и за хулиганство

Редактор

Съдят мъж за домашно насилие

Редактор

Служители на СДВР иззеха различни наркотични вещества при полицейски действия в рамките на специализирана операция

Редактор

Pin It on Pinterest