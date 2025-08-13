Задържаха 36-годишен мъж за изнудване и грабеж

Днес, 13 август 2025 г., след активно разследване и събиране на доказателства, Районна прокуратура – Стара Загора повдигна две обвинения спрямо Н.Т., на 36 г.

Той е привлечен като обвиняем за това, че на 06.08.2024 г. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, в съучастие с другиго – мъж, заплашили И.И., на 57 г., с убийство, и му причинили леки телесни повреди с цел да го принудят да се разпореди със свое право – престъпление по чл.213а, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.1, вр.чл.20 ,ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

Спрямо Н.Т. е повдигнато обвинение и за това, че: на 06.08.2024 г. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, в съучастие с другиго – мъж, извършили грабеж на мобилен телефон от владението на същия пострадал, чрез употреба на сила и заплашване – престъпление по чл.198, ал.1, вр. ал.2, вр.чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

През 2024 г. И.И. подал два граждански иска срещу Н.Т. и жена му, по които били заведени съдебни дела. В тях настоявал съдът да обяви за нищожни актове, с които той и майка му били прехвърлили на двамата пет имота.

Когато разбрал за заведените дела, Н.Т. се консултирал как да ги прекрати. Той разбрал, че това може да стане, ако И.И. подпише откази от исковете. Поради тази причина с неговия съучастник решили да го принудят да направи това. На 06.08.2024 г. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, Н.Т. и съучастникът му се срещнали с И.И., заплашили го с убийство и му нанесли леки телесни повреди – побой. Така те го принудили против волята си да подпише молбите за отказ от делата. Същия ден Н.Т. и съучастникът му отнели и мобилния телефон на И.И. чрез използване на сила и заплашване.

Обвиняемият Н.Т. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо него. По делото се извършват действия по разследването, свързани с привличането към наказателна отговорност и на съучастника в деянията.

В Районна прокуратура-Стара Загора се водят разследвания и по други досъдебни производства за престъпления, свързани с документни измами с имоти, по които се установява съпричастността на Н.Т.

