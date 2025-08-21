За по-малко от денонощие е установен и задържан извършител на тежко криминално престъпление в Първомай

Интензивните и координирани действия на служители от ГДНП и ОМВР – Пловдив са проведени под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив

Подробности около предприетото разследване по образувано досъдебно производство за извършено умишлено убийство – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс, бяха оповестени на съвместна пресконференция днес от административния ръководител на ОП – Пловдив Ваня Христева, наблюдаващия прокурор Делян Пинчев, директора на ГДНП гл. комисар Захари Васков, директора на областната дирекция на МВР ст. комисар Станимир Калоферов и началника на отдел „Криминална полиция“.

От изявленията на участниците станаха ясни първоначалните данните, събрани в изключително ранния етап от разследването във връзка със случай от 18 август, когато 44-годишна жена от Първомай бе намерена мъртва в дома си: около 4.30 ч. служителят в оперативната дежурна част на полицията в споменатия град получил телефонно обаждане от своя син, че в дома им намерил майка си в безпомощно състояние. Униформеният веднага се насочил към дома си, последван от свои колеги. Повиканият чрез тел. 112 екип на спешна помощ също пристигнал, но констатирал смъртта на 44-годишната жена, настъпила в резултат на остра кръвозагуба от прободно-порезни рани. Местопроизшествието било запазено, като незабавно е сформирана група от служители на районното управление, пловдивския отдел „Криминална полиция“, експерти от сектор „Базова научно-техническа лаборатория“ и разследващ полицай. Непосредствено след сигнала към екипите на терен се присъединили и техни криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“. В тясна координация и след прецизно изпълнение на указанията на Окръжна прокуратура – Пловдив последвали множество оперативни и издирвателни действия. В резултат на прецизната професионална работа по „горещи следи“, още същия ден разследващите влезли в следите на 21-годишен младеж от Варна, живущ в столичния квартал „Студентски град“. Предвид извършеното от него тежко престъпление, той бил арестуван в общежитието си със съдействие на групата за специални тактически действия към ГДНП. Изяснено е, че преди известен период той е имал взаимоотношения с дъщерята на семейството, а мотивът за нападението му е личен и няма общо със служебните задължения на бащата. Към усилената работа на разследващите се причисляват и множество процесуално-следствени действия на територията на София и областите Пловдив и Хасково, претърсвания на адрес в квартал „Студентски град“ и лекия автомобил, с който младежът се е придвижвал. Намерени и иззети са различни веществени доказателства, сред които дрехи и ножове. Извършени са разпити, назначени са необходимите експертизи.

По думите на наблюдаващия делото прокурор извършителят прави частични самопризнания и отказва да съдейства на разследването. Предстои внасяне на искане в съда да му бъде взета най-строгата мярка за неотклонение – „задържане под стража“. За престъплението, по което е привлечен като обвиняем – по чл. 115 от НК, законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.

