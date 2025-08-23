За броени часове е задържан извършител на палежи на автомобили в Бургас

42-годишен бургазлия е задържан броени часове след извършването на два палежа на автомобили в комплексите „Славейков“ и „Изгрев“ в морския град.

Те са осъществени в интервал от около един час тази нощ, а от огъня са унищожени общо четири леки коли, като има още пет, които са частично обгорели. Задържането на мъжа е извършено в резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служителите на Пето Районно управление в Бургас, на чиято територия са и повечето засегнати автомобили.

Около 01.20 часа днес във Второ Районно управление – Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил, паркиран пред блок в ж.к. „Славейков“. От инцидента е засегнато и паркирано в съседство друго возило. Огънят е потушен от две противопожарни коли и четирима огнеборци. Час по-късно, в Пето Районно управление – Бургас е получено друго съобщение за горящи автомобили, паркирани пред жилищна сграда в ж.к. „Изгрев“. Установено е, че е запален отново лек автомобил, като огъня обхванал и изпепелил паркираните в съседство други две леки коли. С частично обгаряне са били и още четири возила, паркирани в близост. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават.

