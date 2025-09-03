Водач, шофирал агресивно и извършил рискови маневри, е установен и санкциониран в София ​

На бул. Ломско шосе полицейски служители от столичната „Пътна полиция“ забелязали лек автомобил „Мерцедес“, движещ се в посока надлез „Надежда“.

При вида на униформените водачът на мощното возило рязко подал газ, извършил дрифт и след като превозното средство се завъртяло, навлязъл в улиците на едноименния жилищен квартал. Моментално бил последван от полицейския екип, който подал към него звукови и светлинни сигнали за спиране. Водачът не се подчинил на разпореждането, отнел предимството на няколко моторни превозни средства и след като извършил рискови маневри застрашил живота на няколко пешеходци, включително на майка с дете. Съобразявайки се с пътните условия и в опит да предпазят останалите участници в движението, пътните полицаи предприели необходимите маневри и последвали агресивния шофьор, като пред блок 127 в квартал „Надежда-1“ успели да го спрат. При извършената проверка се оказало, че зад волана е млад водач, получил своето свидетелство за правоуправление през месец май тази година, а превозното средство е без валиден технически преглед. Тестовете му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Предстои да му бъде наложена санкция – отнемане на СУМПС за срок от една година и глоба в размер на 3000 лева.

