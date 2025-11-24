В Раднево откриха голямо количество марихуана

ПРОДЪЛЖАВАТ АКТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОДМВР – СТАРА ЗАГОРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НАРКОТИЦИ. ПРИ ПРОВЕДЕНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОПЕРАЦИЯ ОТ РУ – РАДНЕВО Е ИЗЗЕТО ЗНАЧИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО МАРИХУАНА

На 21.11.2025 г. от служители на РУ – Раднево е проведена специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества. В хода на операцията са проверени и са извършени процесуално-следствени действия в три имота в гр. Раднево и с. Българени. В апартамент в гр. Раднево, обитаван от 35-годишен мъж, са намерени и са иззети 1,2 кг. суха зелена тревиста маса – марихуана. В друго жилище в същия град, обитавано от 38-годишен мъж, е открита 1,1 кг. марихуана, а в къща в с. Българени, общ. Раднево, обитавана от мъж на 54 години, са иззети още 250 гр. от същото наркотично вещество.

В РУ – Раднево са образувани досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК. Трите лица са задържани за срок до 24 часа. Работата по случите продължава.

Facebook

Twitter



Shares