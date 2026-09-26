Удар на ГКПП „Лесово“: Откриха кокаин и марихуана за над 2,2 млн. евро в тайник на камион
20 кг кокаин и 26 кг марихуана са открити в специално пригоден тайник в резервоара на товарен автомобил, пътуващ транзитно към Турция. Задържан е 40-годишен български гражданин
20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2,2 млн. евро са иззети при съвместна операция на служители на Агенция „Митници“ и ГДБОП – МВР на ГКПП „Лесово“.
Наркотичните вещества били укрити в специално пригоден тайник в резервоара на товарен автомобил. Композицията – влекач с ремарке, пътувала транзитно към Турция и била отклонена за проверка.
Задържан е шофьорът – 40-годишен български гражданин с предишни криминални прояви.
Подробности за случая съобщиха заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов, заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.
Рентгенът показал необичайна плътност в резервоара
Товарният автомобил е спрян на 25 септември 2026 г. на изходящото трасе на ГКПП „Лесово“.
При проверка с рентгенова апаратура е установена необичайна плътност в областта на външния резервоар на влекача.
Последвала щателна митническа проверка, при която било установено, че вътрешността на резервоара е запълнена с два вида пакети.
След демонтирането и разрязването му митническите инспектори открили общо 41 пакета – 24 вакуумирани пакета със зелена тревиста маса и 17 правоъгълни пакета, опаковани с тиксо, съдържащи бяло прахообразно вещество.
При полевите наркотестове веществата реагирали съответно на марихуана и кокаин.
Наркотиците били покрити с оловна „риза“
Общото задържано количество е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана, съобщи Стефан Бакалов.
По думите му стойността на наркотичните вещества по цени за нуждите на съдопроизводството надхвърля 2,2 млн. евро.
Пакетите били покрити със специална оловна „риза“ с цел да бъдат затруднени контролните органи. По предоставената информация наркотиците са преминавали транзитно от Западна Европа.
Старши комисар Дарин Костов посочи, че до задържането се е стигнало вследствие на множество разследвания на ГДБОП на групи, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества през страната.
Полицейските действия продължават на адреси в различни части на България.
Повдигнато е обвинение
На задържания 40-годишен мъж вече е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 242 от Наказателния кодекс, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.
По предоставената информация за престъплението е предвидено наказание до 20 години лишаване от свобода и глоба до 200 000 лева.
С прокурорско постановление задържането на обвиняемия е удължено до 72 часа, като ще бъде поискано и определянето на постоянна мярка за неотклонение.