Столични полицаи заловиха огромно количество цигари без бандерол

При съвместна операция на отдел „Икономическа полиция“ при СДВР и служители на Девето РУ в село Доброславци в столичния район „Нови Искър“ са открити и иззети  около 70 000 къса безакцизни цигари.

Задържан е 55-годишен криминално проявен за подобни престъпления мъж. Към момента все още текат процесуално-следствени действия. След назначаването на съответните експертизи ще се изяснява и каква е стойността са незаконните цигари. Престои материалите да бъдат докладвани  в прокуратурата. През журналисти зам.-началникът на отдел „Икономическа полиция” към СДВР комисар Кристиян Костов отбеляза, че според събраната до момента информация цигарите са били предназначени основно за вътрешния пазар, но не е изключен и износ в чужбина. По думите му това предстои да бъде доказано.

