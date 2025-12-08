Столични полицаи задържаха извършители на домови кражби

При специализирана полицейска операция служители на Шесто РУ-СДВР задържаха двама мъже, на 51 и 45 години, за извършена домова кражба в столичния квартал „Гоце Делчев“.

Повече от две седмици извършителите били наблюдавани и в момент на изнасяне на вещи от апартамент в жилищен блок, те са задържани. Предстоят процесуално-следствени действия и огледи в апартамента. Част от откраднатите вещи са телевизор и парфюми. Двамата задържани са от активния криминален контингент, имат регистрации за кражби, противозаконно отнемане на МПС и притежание на наркотици. 51-годишният мъж преди около два месеца е излязъл от затвора, където е излежавал присъда за домова кражба. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. Предстои доклад на материалите в прокуратурата.

Подробности по случая бяха съобщени на брифинг от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

