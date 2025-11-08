Столични полицаи иззеха около 150 килограма марихуана, двама са задържани

При специализирана полицейска операция, проведена от служители на сектор „Наркотици“ и Второ РУ се иззети над 150 килограма марихуана.

На 6 ноември в изоставена сграда в квартал „Орландовци“ полицаите окрили и иззели 13 килограма марихуана, разпределена във вакуумирани пликове и 71 кашона с тревиста маса, всеки с тегло по 2 килограма. При извършени оперативно-издирвателни действия са установени частна фирма, която стопанисва сградата, както и управителят й. С полицейска мярка за срок до 24 часа по случая са задържани двама мъже – 64-годишния управител и 46-годишен мъж. Управителят има предишни криминални прояви за измами с документи, а 46-годишния мъж е известен на полицията за кражби. По-късно на по-младия е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство по 354 от НК.

