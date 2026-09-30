Софийската градска прокуратура се самосезира заради видеоматериал с магистрат и възрастен мъж

Образувана е прокурорска преписка, а след приключване на проверката ще бъде преценено дали има достатъчно данни за започване на досъдебно производство

Софийската градска прокуратура (СГП) се е самосезирала във връзка с медийни публикации и разпространен видеоматериал, отнасящи се до поведението на магистрат спрямо възрастен мъж.

По случая е образувана прокурорска преписка, която е разпределена на наблюдаващ прокурор на принципа на случайния подбор.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт. Целта е да бъде събрана допълнителна информация и да бъдат конкретизирани първоначалните данни по случая.

След приключването на проверката прокуратурата ще прецени дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.