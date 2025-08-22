Софийска районна прокуратура внесе искане за задържане под стража спрямо мъж, заканил се с убийство на жена и шофирал след употреба на алкохол

Днес, 22.08.2025 г., прокурор при Софийска районна прокуратура внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо 55-годишен мъж, заканил се с убийство на жена и шофирал след употреба на алкохол.

А.Т. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20.08.2025 г. около 22,00 ч. в ж.к. „Христо Смирненски“ в гр. София, се заканил с убийство на П.О. като я полял с неустановена течност, след което й казал: „Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка. Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил марка „Фолксваген”. Докато шофирал ударил 3 паркирали коли и детска площадка. Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. А.Т. дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно ­­­­2,38 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 144, ал.3, т.1, вр. ал. 1 от НК и по чл. 343б, ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. А.Т. беше задържан за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава.

