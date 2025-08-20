Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, нарушил заповед за защита от домашно насилие и нанесъл телесна повреда на жена

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж, нарушил заповед за защита от домашно насилие и нанесъл телесна повреда на жена.

На 18.08.2025 г. около 21,00 часа пред магазин в ж.к. „Младост 4“ в гр. София, обвиняемият Х.К. не изпълнил заповед за незабавна защита от домашно насилие , с която се задължава да се въздържа от насилие по отношение на З.К. и да не я доближа на разстояние, по-малко от 200 метра. Обвиняемият ударил жената с юмрук в областта на лицето и й причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 296, ал.1 от НК и чл. 296, ал.1 НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Х.К. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

