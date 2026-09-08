Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж и жена за измама, при която е причинена имотна вреда на осем души в размер на над 707 000 евро

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена за измама, при която е причинена имотна вреда в особено големи размери.

Събраните до момента доказателства сочат, че за периода от септември 2023 г. до април 2024 г. в условията на продължавано престъпление, обвиняемите Т.С. и Д.С. самостоятелно и в съучастие са въвели в заблуждение осем души. Те обяснявали на хората, че ако изтеглят кредит и предоставят парите от него на определено дружество, то ще покрива вноските по изтеглените от тях кредити всеки месец, като след това ще бъдат обезпечени с недвижими имоти. По този начин е причинена на 8 души имотна вреда в общ размер на 707 679,09 евро (1 384 100 лева).

По случая е образувано от наблюдаващ прокурор досъдебно производство за престъпление по чл. 211, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор Т.С. и Д.С. са били задържани за срок до 72 часа.

Внесено е искане в съда за определяна на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил спрямо Т.С. и Д.С. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.