Софийска градска прокуратура привлече и задържа до 48 часа непълнолетен за държане с цел разпространение на близо 10 кг коноп

На 04.09.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 17-годишния А. К. за това, че на 03.09.2026 г., около 17,00 ч. в лек автомобил в гр. София, ж.к. „Овча купел“ 2, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 10 броя плика, съдържащи 9 970,24 грама коноп – престъпление по чл. 354а, ал. 1 НК.

С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е задържан за срок до 48 часа.

Досъдебното производство е образувано на 03.09.2026 г. и се води от 06 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.