петък, август 8, 2025
Последни:
Крими

Служители от ГПУ-Петрич задържаха мъж с 8 300 кутии цигари без бандерол

Редактор

Гранични полицаи, осъществяващи компенсиращи мерки в зоната на бившия пункт Кулата, са спрели на 5 август за проверка влизащ в страната лек автомобил, управляван от 52-годишен български гражданин.
При извършената физическа проверка на автомобила служителите на реда са открили 7810 кутии цигари без акцизен бандерол в багажника и в кашони на задната седалка.
След последващи процесуално-следствени действия в къща, обитавана от 52-годишния мъж в благоевградско село, са открити и иззети още 490 кутии цигари без акцизен бандерол.
Мъжът е задържан. Образувано е досъдебно производство по описа на ГПУ-Петрич, уведомена е районната прокуратура.

Интересно от мрежата

Вижте още

Задържаха мъж за подпомагане на граждани на Ирак и Мароко да преминат незаконно през страната

Редактор

Оставиха в ареста обвиняем, който след употреба на алкохол и наркотици, умишлено прегазил с автомобил 16-годишно дете

Редактор

Трима осъдени за държане на наркотици

Редактор

Pin It on Pinterest