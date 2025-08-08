Служители от ГПУ-Петрич задържаха мъж с 8 300 кутии цигари без бандерол

Гранични полицаи, осъществяващи компенсиращи мерки в зоната на бившия пункт Кулата, са спрели на 5 август за проверка влизащ в страната лек автомобил, управляван от 52-годишен български гражданин.

При извършената физическа проверка на автомобила служителите на реда са открили 7810 кутии цигари без акцизен бандерол в багажника и в кашони на задната седалка.

След последващи процесуално-следствени действия в къща, обитавана от 52-годишния мъж в благоевградско село, са открити и иззети още 490 кутии цигари без акцизен бандерол.

Мъжът е задържан. Образувано е досъдебно производство по описа на ГПУ-Петрич, уведомена е районната прокуратура.

Facebook

Twitter



Shares