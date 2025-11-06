Служители на ОДМВР-Стара Загора разкриха кражба на гориво в особено големи размери

Полицейската работа започнала след постъпила информация, че в нефтопровод южно от Стара Загора има пробив и оттам се източва нерегламентирано гориво. Незабавно са предприети оперативно – издирвателни действия, в резултат на които късно снощи на място са задържани част от извършителите, както и два автомобила с монтирани в тях бидони от по 1 тон.

В хода на разследването бил установен механизмът – при пробив на тръба в тръбопровода в землището на с. Загоре е монтирана друга тръба, водеща към съд. Когато се напълнел този съд, източвал се с помпа и се пълнели монтираните в автомобилите бидони. Транспортирали се в хале в землището на Стара Загора, където преливали и съхранявали горивото в други по-големи съдове. На по-късен етап горивото се продавало. До момента са установени около 7 тона гориво, обект на кражбата.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на Окръжна прокуратура.

Предстои привличането на четиримата задържани в качеството им на обвиняеми по две престъпления – по чл.321, ал.6 и по чл.196а вр. чл.195 от НК, както и удължаването на мярката им за задържане.

Подробности по случая бяха оповестени на брифинг днес от директора на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Красимир Христов, Митко Игнатов, заместник – окръжен прокурор на Стара Загора и Нейка Тенева, прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора.

