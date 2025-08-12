вторник, август 12, 2025
Последни:
Крими

Следователи от НСлС извършват претърсвания на жилища и офиси на търговски дружества за износ на оръжие

Редактор

В изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната.

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ).

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Интересно от мрежата

Вижте още

Криминалисти от РУ-Казанлък задържаха двама мъже в момент на полагане на грижи за растения от рода на конопа в землището на с. Дунавци

Редактор

Разследват убийство с въздушна пушка в с. Каравелово

Редактор

Полицейски служители иззеха множество стоки от защитени търговски марки в Гълъбово

Редактор

Pin It on Pinterest