СДВР задържа жена с амфетамин и кокаин при операция в „Младост“

При претърсването са иззети близо 750 грама амфетамин, кокаин, MDMA и тревиста маса, а прокуратурата е постановила задържане до 72 часа

37-годишна жена е задържана при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния ж.к. „Младост“. При извършените процесуално-следствени действия са открити различни високорискови наркотични вещества, електронни везни и машина за вакуумиране.

Операцията е проведена на 28 август от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при Трето РУ-СДВР след получена информация за жена, за която имало данни, че разпространява наркотични вещества.

В хода на действията полицаите установили 37-годишна криминално проявена и осъждана жена.

Близо 750 грама амфетамин сред иззетите вещества

При последвалото претърсване на адрес, използван от жената, служителите на реда открили и иззели:

747 грама амфетамин ;

; 44 грама кокаин ;

; 0,32 грама MDMA (екстази) ;

; тревиста маса.

В жилището са намерени още две електронни везни, работеща машина за вакуумиране и банкова карта.

На адреса са установени и други две лица – 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Полицията изяснява евентуалната им съпричастност към случая.

Жената е задържана до 72 часа

След докладване на събраните материали в Софийската градска прокуратура спрямо 37-годишната жена е постановено задържане за срок до 72 часа.

Разследването продължава, като органите на реда изясняват всички обстоятелства около случая.