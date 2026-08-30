СДВР задържа жена с амфетамин и кокаин при операция в „Младост“
При претърсването са иззети близо 750 грама амфетамин, кокаин, MDMA и тревиста маса, а прокуратурата е постановила задържане до 72 часа
37-годишна жена е задържана при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния ж.к. „Младост“. При извършените процесуално-следствени действия са открити различни високорискови наркотични вещества, електронни везни и машина за вакуумиране.
Операцията е проведена на 28 август от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при Трето РУ-СДВР след получена информация за жена, за която имало данни, че разпространява наркотични вещества.
В хода на действията полицаите установили 37-годишна криминално проявена и осъждана жена.
Близо 750 грама амфетамин сред иззетите вещества
При последвалото претърсване на адрес, използван от жената, служителите на реда открили и иззели:
- 747 грама амфетамин;
- 44 грама кокаин;
- 0,32 грама MDMA (екстази);
- тревиста маса.
В жилището са намерени още две електронни везни, работеща машина за вакуумиране и банкова карта.
На адреса са установени и други две лица – 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Полицията изяснява евентуалната им съпричастност към случая.
Жената е задържана до 72 часа
След докладване на събраните материали в Софийската градска прокуратура спрямо 37-годишната жена е постановено задържане за срок до 72 часа.
Разследването продължава, като органите на реда изясняват всички обстоятелства около случая.