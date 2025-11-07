Съвместни действия на ГДГП и ОДМВР-Бургас през изминалата нощ спряха трафик на мигранти и предотвратиха рискове за граждани

Снощи към 21.20 ч. граничен полицейски наряд от ГПУ- Царево, по време на патрулиране в района около Китен – посока Приморско, установил лек автомобил „Шкода“, отговарящ на профила „превозващ незаконни мигранти“.

Автомобилът не се подчинил неколкократно на подадените звукови и светлинни сигнал за спиране за проверка и увеличил скоростта. Незабавно била задействана ,,Процедура №27“- вътрешна процедура на МВР, в която всички полицейски екипи, независимо от коя структура са, преминават на една и същата радиочeстота и започват да работят съвместно. В случая координацията е била между полицейски екипи на ГД „Гранична полиция“, ОДМВР и „Жандармерия“. Предприети били заградителни мероприятия с цел да не пострадат граждани.

По време на последвалата гонитба водачът на шкодата непрекъснато сменял рисково посоката на движение, опитвайки се да избегне проверката, като по този начин избутал лек автомобил със семейство и така застрашава както тях, така и живота и сигурността на полицейските служители.

При навлизане в град Бургас полицейски наряд успя да постави лентата за принудително спиране. При опит да я избегне и заради непремерената висока скорост, водачът на преследвания автомобил изгубил контрол и самокатастрофира.

Пристигналите на място екипи от ССТД, ГПУ Царево, ГПУ Бургас, ОДМВР Бургас, РСПБЗН и ЦСМП установили общо 10 души от катастрофиралия автомобил, като 6 от тях били починали, а останалите били откарани за допълнителен преглед в УМБАЛ Бургас.

По предварителна информация водачът на автомобила е румънски гражданин. Пътниците отговарят на профила на незаконен имигрант и са от афганистански произход.

„Ако не бяхме сложили шипове, сега щеше да има още жертви“, заяви на брифинга началникът на „Охранителна полиция“ и КАТ към ОДМВР- Бургас комисар Марин Димитров. По неговите думи кръстовището на ул. „Спортна“ е било активно, светофарът е работил, имало е автомобили. Спасени били няколко човешки живота, заради адекватната реакция. Бургаско семейство с дете е било на косъм да бъде пометено край КПП „Пода“ от автомобила, превозващ мигрантите.

Според комисар Димитров от 2022 г., след първия тежък инцидент в Бургас, е създадена процедура на взаимодействие с „Гранична полиция“. Процедурата е приложена в пълна степен, всички екипи на ОДМРВ-Бургас са били разположени на позиции. Пет екипа са били в готовност на бул. „Тодор Александров” до изхода на Бургас. Били са готови да реагират с ленти за принудително спиране. Избрано е правилното място, където да се приложи лентата за спиране, за да не се допусне автомобилът да продължи движението си и да навлезе в града. Имало е видимост, на прав и осветен участък.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под ръководството на прокуратурата.

Подробности по случая изнесоха на брифинг старши комисар Момчев, директор на РДГП-Бургас и началникът на „Охранителна полиция“ и КАТ към ОДМВР- Бургас комисар Марин Димитров.

