събота, август 23, 2025
Само за ден при съвместна акция на криминалисти от ОДМВР-Благоевград и колегите им от ГДБОП е открит и унищожен близо тон канабис

Съвместните действия по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества са проведени на територията, обслужвана от РУ-Сандански.

В хода на акцията полицейските служители локализирали два мащабни терена с канабисови насаждения.
Около 244 наркорастения с общо тегло около 816 килограма били засадени в обособени терени в землището на с. Дебрен, а други 50 растения с общо тегло около 83 килограма били открити на обезлесена площ в землището на с. Голям Цалим.  Общият брой на откритите растения е 294, а общото им тегло е около 900 килограма. По случаите са образувани досъдебни производства. Действията по разследването продължават.

