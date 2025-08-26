вторник, август 26, 2025
Съдят учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен учител в учебно заведение на територията на гр. София за това, че през месец юни 2025 г. и месец юли 2025г. в гр. София, в хостел, е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст – дете, учащо в същото училище.

Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Утре, 27.08.2025 г., в 08,30 ч. пред сградата на Софийска районна прокуратура на бул. „Ген. М. Скобелев“ № 23 изявление по случая ще направи говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

