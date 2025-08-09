Съдят турчин за опит за контрабанда на златни изделия на стойност 166 722 лв. и за недекларирана валута в размер на 81 170 евро

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем А.К., на 61 г., турски гражданин, за това, че на 06.08.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево”, общ. Свиленград, обл. Хасково, направил опит да пренесе през границата на страната – от Република България в Република Турция, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски и производствени цели в големи размери, а именно златни изделия с общо тегло 997,50 грама на обща стойност 166 722 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл.242, ал.1, б „Д“, вр. чл.18 ал.1 от Наказателния кодекс.

А.К. е привлечен като обвиняем и за това, че на 06.08.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ не изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна декларация пренасяните през границата на страната парични средства, а именно 81 170 евро с обща левова равностойност, възлизаща на 158 754 лв., като стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери – престъпление по чл.251, ал.1 от Наказателния кодекс.

На 6 август 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ в посока от Република България към Република Турция, на трасе изходящи леки автомобили и автобуси, се установил автобус с чужда регистрация. В него от Германия през България за Турция пътували 30 пътници. Един от тях бил турският гражданин А.К. Той не декларирал износ на стоки, валута и ценности. При извършения му личен преглед митническите служители намерили укрити у него – в двата му чорапа, в джобовете на връхното яке и в задния джоб на панталона, общо 8 пакета. Шест от тях съдържали еврови банкноти на обща стойност 81 170 евро, а другите два изделия от жълт метал. Според направената от вещото лице експертиза изделията са с общо тегло 997,50 грама, 22-каратово злато, на обща стойност 166 722 лева.

Контрабандните златни предмети и недекларираната валута са били задържани. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор.

По разпореждане на Окръжна прокуратура-Хасково А.К. е привлечен към наказателна отговорност за престъпления по чл.242, ал.1, б „Д“, вр. чл.18, ал.1 и по чл. 251, ал.1 от Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 6000 лева и е наложена „забрана за напускане пределите на Република България” освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково, като наред с това е бил временно отнет и документът му за задгранично пътуване. Разследването по случая продължава.

