Съдят турчин за недекларирана валута в общ размер на 199 494 лева, открита в товарен автомобил на ГКПП „Капитан Андреево“

Районна прокуратура-Хасково – Териториално отделение-Свиленград привлече като обвиняем по досъдебно производство Ф.А., на 33 г., турски гражданин, за това, че на 25 август 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ не изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна декларация пренасяните през границата на страната парични средства в размер на 102 000 евро с обща левова равностойност 199 494 лева и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери – престъпление по чл.251 ал.1 от Наказателния кодекс.

На 25 август 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за излизане от страната пристигнал товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от Ф.А. Автомобилът пътувал от Нидерландия през България за Турция. При извършена митническа проверка в полуремаркето на превозното средство, във фабрична кухина на хладилния агрегат митническите служители от Териториална дирекция „Митница“ – Бургас при Агенция „Митници“ открили 11 пакета, съдържащи недекларирани парични средства в размер на 102 000 евро. Общата стойност на откритата валута е с левова равностойност 199 494 лева

По делото са извършват активни действия по разследването под надзора на Районна прокуратура-Хасково.

