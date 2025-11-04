Съдят турчин за контрабанда на цигари на стойност 100 074 лева

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем Р.Ш., на 49 г., турски гражданин, за това, че на 31.10.2025 г. през ГКПП „Капитан Андреево”, общ. Свиленград, обл. Хасково, с товарен автомобил с чужда регистрация, пренесъл през границата на страната, от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митниците стоки за търговски цели в големи размери, а именно – 13 270 броя кутии с цигари на обща стойност 100 074 лева – престъпление по чл. 242 ал.1 б „Д“ от Наказателния кодекс.

На 31.10.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ пристигнал товарен автомобил с чужда регистрация, пътуващ от Турция през България за Германия. Водачът представил редовни документи за превозваната стока – автомобилни части. По метода „анализ на риска“ митническите служители селектирали товарната композиция за щателна проверка, при която се установило, че в товарния отсек на превозното средство, наред с декларираната стока, контрабандно са били пренесени и общо 13 270 броя кутии с цигари от различни марки. Акцизната стока, чиято обща пазарна стойност е 100 074 лв., е задържана.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор при Териториална дирекция Митница – Бургас под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково. Спрямо обвиняемия Р.Ш. е наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 2000 лв., както и забрана да напуска пределите на Република България.

