четвъртък, август 28, 2025
Последни:
Крими

Съдят служител в ЦГМ за нанесени телесни повреди на две лица

Редактор

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 39-годишния И.А. за това, че на 27.08.2025 г. около 13,50 часа в гр. София, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама отделни граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето неопасно за живота“ – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Задържаха мъж за опит за контрабанда на марихуана през ГКПП „Капитан Андреево“ на обща стойност 472 640 лв.

Редактор

Задържаха 39-годишен мъж за нанасяне на средна телесна повреда с особена жестокост

Редактор

Само за ден при съвместна акция на криминалисти от ОДМВР-Благоевград и колегите им от ГДБОП е открит и унищожен близо тон канабис

Редактор

Pin It on Pinterest