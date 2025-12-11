Съдят пълномощник на дружества за укриване на данъци в размер на близо 400 000 лв.

Окръжна прокуратура-Русе внесе в Окръжен съд-Русе обвинителен акт срещу Ц.Ч. – 36-годишна русенка, която в качеството и на пълномощник на две търговски дружества, като не издала съответните счетоводни документи и е използвала неистински такива при извършваната от дружествата дейност, е избегнала установяване и плащане на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 375 040,12 лв.

При проведеното разследване е установено, че обвиняемата – в качеството на пълномощник на двете дружества, осъществяващи търговска дейност посредством вътреобщностно придобиване на стоки, е извършила последващи продажби на същите стоки без да издаде данъчни документи, в които да удостоверява извършените доставки, не е декларирала приходите от продажбите, не е начислила дължимият ДДС и не е включила същият при определяне на резултата за съответния данъчен период в справките-декларации по ЗДДС, като наред с това е използвала неистински документи за приспадане на данъчен кредит по фиктивни доставки на стоки и услуги.

По този начин за времето от месец март 2012 г. до месец февруари 2013 г. включително, Ц.Ч. укрила заплащането на данък върху добавената стойност по ЗДДС в размер на 293 015,12 за едното дружество и в размер на 82 025 лв. за другото дружество. Съответно, обвиняемата е привлечена към наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1 и пр. 2, т. 3, пр. 2, т. 6, пр. 2 и т. 7 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 8 години и конфискация на част от имуществото на виновния.

Предстои Окръжен съд-Русе да насрочи разглеждане на делото.

Наред с това Русенска окръжна прокуратура е поискала от съда да наложи, по реда на чл. 83а от ЗАНН, и имуществена санкция по отношение на двете дружества, тъй като същите са се обогатили от извършеното престъпление по чл. 255 от НК. При установяване на тези обстоятелства предвидената от закона имуществена санкция е в размер от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата. Прокуратурата е изпълнила задължението си да внесе мотивирано предложение за това, заедно с обвинителния акт, съгласно последните изменения в НПК.

*Съгласно чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 16 от НПК обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

