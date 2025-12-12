Съдят обвиняем за умишлено причиняване на смърт и средна телесна повреда при пътнотранспортно произшествие с АТВ

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) срещу В.А., обвиняем за това, че при управление на моторно превозно средство, нарушил правилата за движението по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие, в резултат на което умишлено причинил средна телесна повреда на едно лице и смъртта на друго лице – престъпление по чл. 342, ал. 3, б. „б“ и б. „в“, вр. ал. 1, пр. 3 НК.

Досъдебното производство е образувано на 14.07.2025 г. от Сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ – Отдел „Разследване“ – СДВР и е водено първоначално под ръководството и надзора на СРП. С постановление от 22.07.2025 г. е прието от СГП по компетентност.

На 27.08.2025 г. по искане на наблюдаващия прокурор СГС взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 18-годишния обвиняем.

https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/75063-sofiyska-gradska-prokuratura-poiska-ot-sada-da-zadarzhi-pod-strazha-obvinyaem-za

Според обвинителния акт на 14.07.2025 г., около 22,35 ч., в гр. София в кв. „Христо Ботев“, обвиняемият В.А. управлявал лек автомобил, след като бил употребил наркотично вещество – тетрахидроканабинол. Той навлязъл в лентата на насрещното движение и реализирал пътнотранспортно произшествие с насрещно движещото се АТВ. В резултат от произшествието обвиняемият умишлено причинил средна телесна повреда на водача на АТВ, изразяваща се в проникващо нараняване в черепната кухина, счупване на носни кости и избиване на зъб. Пътникът в АТВ получил тежка черепно-мозъчна травма с масивно кръвонасядане и множество счупвания и кръвоизливи, които довели до остра сърдечно съдова и дихателна недостатъчност и причинили смъртта му, настъпила на 20.07.2025 г. в болнично заведение.

Обвиняемият е осъждан, а деянието е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане. На В.А. са наложени наказания и по административен ред за допуснати нарушения на правилата на движение по пътищата.

Към момента обвиняемият продължава да търпи мярка за неотклонение задържане под стража.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

Facebook

Twitter



Shares