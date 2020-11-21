Съдят обвиняем за тежки престъпления

Районна прокуратура – Русе уведомява, че разследването по досъдебното производство, образувано за извършено на 20.05.2020г. в с.Ценово, обл. Русенска, посегателство срещу половата неприкосновеност и имущество на жена на 75- годишна възраст, е приключило. Същото е внесено в РС- Бяла с обвинителен акт срещу С.С. за престъпления по чл. 152 ал.1 т.2 от НК, по чл. 198 ал.1 пр.2 от НК и по чл. 170 ал.2 вр. ал.1 от НК.

По внесения обвинителен акт е образувано НОХД, разпоредителното заседание по което е насрочено за 04.12.2020г.

Делото е взето на специален надзор от Апелативна прокуратура – Велико Търново.