сряда, септември 10, 2025
Последни:
Крими

Съдят обвиняем за причиняване на телесни повреди при условията на домашно насилие и хулиганство

Редактор

Районна прокуратура-Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу Н.В., на 38 години, по дело за извършени престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 и по чл. 325, ал. 1 от НК.

Към м. януари 2025 г. обвиняемият Н.В. живеел на семейни начала с Ю.П. В късните часове на 25.01.205 г. двамата се прибирали след тържество, като се движели  в района на ж.к. Младост в гр. Монтана. Скарали се, при което Н.В. силно ударил жената, вследствие на което тя паднала и получила кръвотечение в областта на главата.

Свидетели на случилото се станали двама полицейски служители, които по същото време не били на работна смяна. Те уведомили Н.В., че са представителите на органа на реда и му разпоредили незабавно да преустанови побоя. Обвиняемият реагирал на намесата им агресивно – с нападение, обиди по техен адрес, правел опити да ги удари, но не успял. На място пристигнали полицаи, които съставили доклад за сигнал за домашно насилие и арестували Н.В.

Пострадалата Ю.П. била транспортирана до болница за преглед, където била констатирана причинената й лека телесна повреда, изразяваща се в охлузвания на носа и ухото.

В хода на образуваното досъдебно производство Н.В., е бил привлечен за причиняване на телесна повреда при условията на домашно насилие и за хулиганство. Той е осъждан и е изтърпял ефективно наказание лишаване от свобода.

Делото продължава в съда.

Интересно от мрежата

Вижте още

Оставиха в ареста непълнолетен младеж, обвиняем за грабеж на сума пари от възрастна жена

Редактор

Задържаха трима обвиняеми за опит за контрабанда на 205 кг кокаин през ГКПП „Капитан Андреево“

Редактор

Канабисови масиви са разкрити при акция на криминалистите от ОДМВР-София

Редактор

Pin It on Pinterest