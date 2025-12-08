Съдят обвиняем за причиняване на телесна повреда на бившата си съпруга

Районна прокуратура-Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу М.Д. по дело за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.

През м. април 2024 г. бракът между обвиняемия М.Д. и П.К. бил прекратен с влязло в сила съдебно решение. Отношенията между бившите съпрузи не били добри.

На 30.09.2024 г. П.К. излязла от работното си място в гр. Монтана и установила, че М.Д. я чака. Това притеснило жената, поради което тя бързо се придвижила към автомобила си.

Обвиняемият я последвал и насила отворил прозореца на колата, хванал П.К. за косата, дърпал я, блъскайки главата й в стъклото на вратата.

Пострадалата успяла да се освободи от хватката му и потеглила с автомобила си, като М.Д. я последвал с неговата кола.

Колегата на П.К. станала свидетел на инцидента.

Впоследствие спрямо обвиняемия били постановени мерки на основание съдебна заповед за защита от домашно насилие.

Предстои делото да продължи в съда.

