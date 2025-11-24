понеделник, ноември 24, 2025
Последни:
Крими

Съдят обвиняем за пътнотранспортно произшествие със загинала жена

Редактор

Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда обвинителен акт по дело за пътнотранспортно произшествие, при което била причинена смъртта на жена – престъпление по чл. 342, ал. 3, б. „в“, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 3 от НК.

          Обвиняемият Д.Н., на 26 години, е неправоспособен водач на МПС, никога не му е издавано свидетелство за управление на МПС.

На 26.04.2025 г. Д.Н. управлявал лек автомобил по улиците на с. Таваличево, област Кюстендил. На пасажерската седалка до него се возела К.М., майка на 3 малолетни деца. Мъжът бил под влияние на употребения през нощта алкохол. Двамата посетили ресторант в с. Копиловци, след което отпътували за с. Таваличево.

В същия ден свидетел в селото възприел управлявания от Д.Н. автомобил. Водачът шофирал с висока скорост, навлязъл от пряката в главната улица, без да спре или дори да намали, изпуснал завоя и се движел в насрещната лента, криволичейки по платното.

Около 13,30 ч. камерата, монтирана в района на кметството на с. Горна Гращица, заснела МПС, управлявано от Д.Н. със скорост около 69 км/ч. Непосредствено след това обвиняемият предизвикал отклоняване на автомобила вдясно, вследствие на което автомобилът напуснал платното за движение. Последвал удар в крайпътната предпазна ограда /мантинелата/, при което хоризонталната й линейна част пронизала автомобила, навлизайки в двигателния отсек и в пътническия салон.

За инцидента бил подаден сигнал на телефон за спешни повиквания 112. На място бил изпратен автопатрул. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на К.М.

          В хода на действията по разследване по образувано досъдебно производство е била извършена съдебномедицинска експертиза, според заключението на която непосредствената причина за смъртта на пострадалата е острата кръвозагуба, настъпила в резултат на тежката травма в областта на корема и таза, довела до бързи масивни кръвоизливи навън и в коремната кухина.

          С изготвената физикохимична експертиза за определяне концентрацията на алкохол /етанол/ в проба кръв, иззета от обвиняемия Д.Н., се доказва наличие на етилов алкохол в концентрация 1,65 промила.

          От заключението на назначената тройна автотехническа експертиза се установява, че причината за настъпване на ПТП са технически неправилните действия на обвиняемия, който не е притежавал необходимите базови знания и умения за управление на МПС.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Редактор

Редактор

Редактор

