Съдят обвиняем, причинил по непредпазливост смърт на баща си в резултат на нанесен побой

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу А.М., на 28 години, който е обвинен за това, че на 01.09.2024 г. в гр. Велико Търново причинил на И.М. (негов баща) смърт по непредпазливост, вследствие на две средни телесни повреди, умишлено причинени на 02/03.08.24 г. в с. Поликрайще, в резултат на нанесен побой (чрез удари с крака и юмруци по тялото) – престъпление по чл. 124 ал. 1 предл. 2 вр. чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 НК.

Обвиняемият живеел заедно с родителите си, брат си и неговата жена в с. Поликраище. Той често употребявал алкохол, в резултат на което ставал агресивен към близките си и често се карал с баща си. В нощта на 02/03.08.2024 г. се прибрал от работа, скарали се с баща си, А.М. му нанесъл побой, при който пострадалият паднал по стълбите. На следващия ден И.М. се почувствал зле, откаран бил в болница в гр. Велико Търново, но въпреки проведеното лечение починал в болничното заведение на 01.09.24 г.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

