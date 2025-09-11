Съдят младежи, ограбили 17-годишно момче, като го заплашили с нож и лютив спрей

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт спрямо двама младежи на 15 и 20 години, ограбили 17-годишно момче, като го заплашили.

На 30.12.2024 г. до метростанция „Хан Кубрат“ в гр. София, обвиняемите Е.С. и О.Х. отнели 120 лева от владението на непълнолетен, като го заплашили. Обвиняемите застанали пред момчето, Е.С. държал лютив спрей, а О.Х. , държейки нож в ръката си казал на 17-годишния: „Дай парите, че ще те наръгаме или ще те напръскаме“. След това момчето дало всичките пари, които имало в себе си и обвиняемите си тръгнали.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал.1 , вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, които сочат Е.С. и О.Х. като автори на деянието.

Предстои делото срещу обвиняемите да продължи в Софийски районен съд.

