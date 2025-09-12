Съдят мъж за хулигански действия на пътя и управление на автомобил без правоспособност

Районна прокуратура-Разград привлече към наказателна отговорност за непристойни действия на пътя, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, и за управление на МПС без свидетелство за правоспособност в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние мъж на 34 години от село Старо селище, община Исперих.

А.А. е задържан от служители на ОД на МВР-Разград през изминалата седмица. След сигнал от граждани, че на главна улица в града се извършват дрифтове, е последвала полицейска проверка.

Установено е, че 34-годишният мъж е седнал зад волана на автомобил без да има право на това, тъй като свидетелството му за правоспособност е отнето по административен ред. Освен това, той е създавал опасност за останалите участници в движението като е извършвал дрифт.

Работата по образуваното бързо производство продължава и към момента, като се очаква приключването му в кратки срокове. На А.А. е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Facebook

Twitter



Shares