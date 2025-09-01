Съдят мъж, умишлено умъртвил свой съсед

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Русе се извършват действията по разследването за убийство на 43-годишен мъж в с. Тръстеник.

Престъплението е извършено на 26 август 2025 г., късно вечерта. Тялото на мъжа било открито на следващия ден, когато постъпил сигнал в полицията. Това бе съобщено на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Русе и Областната дирекция на МВР-Русе.

При първоначалният оглед не са били установени данни за умишлено умъртвяване, но при извършената по-късно аутопсия е установено, че жертвата е удушена и е с няколко счупени ребра в предната част на гръдния кош. Незабавно са предприети необходимите действия от страна на служители на ОД на МВР-Русе и са извършени първоначалните процесуално-следствени действия.

В резултат на добрата работа и взаимодействие между ОД на МВР-Русе и Окръжна прокуратура-Русе, извършителят на престъплението (М.С., на 44 години, от с. Тръстеник, обл. Русе) е установен. На 30 август му е повдигнато обвинение за извършено убийство по чл. 115 от НК. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок от 72 часа. За това престъпление се предвижда наказание от 10 до 20 години „лишаване от свобода“.

На 02.09.2025 г. Окръжна прокуратура-Русе ще внесе искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Арестуваният е криминално проявен и до момента е осъждан за няколко престъпления, последното от които е за умишлено нанесена средна телесна повреда, като му е било определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, което е отложено за изпитателен срок от четири години. Настоящото деяние е извършено в този срок. Извършителят е известен в населеното място като агресивен и системно употребяващ алкохол. Той и жертвата са имали близки приятелски отношения.

В хода на разследването е установено, че в деня на убийството двамата са били заедно и са употребили значително количество алкохол. Между тях е възникнало неразбирателство, което е прераснало в агресия от страна на М.С. и той е удушил с ръце 43-годишния си съсед. Престъплението е извършено на улицата, в близост до дома на извършителя. Всеки от тях е живеел самостоятелно и не са имали постоянна работа. Изясняват се мотивите за извършеното престъпление.

До момента са назначени много експертизи, като в кръвта на жертвата са установени над 4 промила алкохол.

В брифингът участваха Мирослав Маринов, заместник-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура-Русе, Иво Георгиев, наблюдаващ прокурор, и старши комисар Николай Кожухаров, директор на ОД МВР-Русе.

