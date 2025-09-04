Съдят мъж, шофирал след употреба на 4 вида наркотици

Прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества.

На 01.09.2025 г. около 02,20 часа обвиняемият А.Б. управлявал лек автомобил, марка „Мерцедес”, по ул. “Бесарабия” в гр. София, след употреба на метамфетамин, амфетамин, канабис и бензодиазепин, установено с „Дръг тест 5000“.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

А.Б. е осъждан и е в изпитателен срок. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 03.09.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

