Съдят двама за вещно укривателство

Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу обвиняемите Росен М. и Теодор Т. за извършено от тях престъпление по чл. 215, ал. 1 вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

За времето от 22.01.2019 г. до 23.01.2019 г. от паркинг, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, неустановено по делото лице отнело товарен автомобил, собственост на „Б.Р.Т.Д.“ АД, с управител Ю.А., без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои. Представител на дружеството уведомил за случилото се органите на МВР и по случая било образувано досъдебно производство. Във връзка с получена оперативна информация в СДВР, че отнетият товарен автомобил ще бъде откаран и разкомплектован в имот в гр. Нови Искър, стопанисван от Теодор Т., на 26.01.2019г., около 18.00 ч., полицейски служители извършвали наблюдение на мястото. На същата дата около 18.50 ч. пристигнали обвиняемите Теодор Т., управляващ лек автомобил и Росен М., управляващ горепосочения товарен автомобил. Обвиняемите влезли в двора на имота и вкарали автомобилите в хале. Действията на обвиняемите били наблюдавани от полицейските служители. Около 20.15 ч. обвиняемия Теодор Т., управлявайки лек автомобил, следван от обвиняемия Росен М., който управлявал товарния автомобил, напуснали имота и потеглили, като преминали в непосредствена близост до полицейските служители. След като забелязали полицейските служители обвиняемите изминали около сто метра и спрели. Росен М. слязъл от товарния автомобил, бързо се качил в лекия автомобил при Теодор Т., потеглили с висока скорост и се отдалечили. На място били изпратени екипи на МВР, които извършили оглед на местопроизшествие в халето в гр. Нови Искър, където били открити и иззети автомобилни части, а именно пластмасови детайли. В хода на разследването било установено, че посочените пластмасови детайли са част от оборудването на горепосочения товарен автомобил.

По отношение на Росен М. и Теодор Т. били взети мерки за неотклонение „Парична гаранция“. Предстои наказателното производство срещу двамата обвиняеми да продължи в съда.