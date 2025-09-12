Съдят двама мъже за подпомагане на граждани на Афганистан да преминат незаконно през страната

За три дни Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд сръбския гражданин И.М., на 27 г. и молдовския гражданин Т.Ч. на 26г.

Обвиненията са за това, че на 01.09.2025 г., на км.180 от автомагистрала „Тракия“, община Чирпан, област Стара Загора, с цел да набавят за себе си имотна облага, в съучастие като извършители, противозаконно са подпомогнали 21 граждани на Афганистан, от които 9 непълнолетни да преминават през страната в нарушение на закона, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил, марка „Рено“.

Престъплението е квалифицирано по чл. 281, ал.2, т.1, предл. първо и т.4, т.5, и т.6 вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с ал.1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 4 септември 2025 г. разследването приключи и И.М. и Т.Ч. са предадени на съд.

Районен съд-Чирпан е наложил на всеки от тях наказание от 1 година и 2 месеца лишаване от свобода, което е отложено за срок от 3 години. Наложено е и наказание глоба за всеки от осъдените в размер на 2500 лева. Двамата са признали вината си. Наказанието е наложено по споразумение, одобрено от Районен съд-Чирпан.

