Съдят 26-годишен мъж за катастрофа в ж.к. „Дружба“ след употреба на алкохол

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишния Н. И. за това, че на 26.08.2025 г. около 19,45 часа в гр. София, ул. „Обиколна“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с концентрация на алкохол в кръвта му над 1,2 промила, а именно 1,44 промила, установени по надлежен ред. Под въздействие на алкохола водачът загубил контрол над превозното средство и катастрофирал. Правната квалификация на деянието е по чл. 343б, ал. 1 от НК.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Facebook

Twitter



Shares