сряда, август 27, 2025
Последни:
Крими

Съдят 26-годишен мъж за катастрофа в ж.к. „Дружба“ след употреба на алкохол

Редактор

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишния Н. И. за това, че на 26.08.2025 г. около 19,45 часа в гр. София, ул. „Обиколна“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с концентрация на алкохол в кръвта му над 1,2 промила, а именно 1,44 промила, установени по надлежен ред. Под въздействие на алкохола водачът загубил контрол над превозното средство и катастрофирал. Правната квалификация на деянието е по чл. 343б, ал. 1 от НК. 

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.  

Интересно от мрежата

Вижте още

СГП отказа да образува досъдебно производство срещу БПЦ по твърдения на народен представител

Редактор

Разследват убийство с въздушна пушка в с. Каравелово

Редактор

Задържаха грузински „каналджия“

Редактор

Pin It on Pinterest