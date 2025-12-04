Съдят 25-годишен мъж за отвличане на бившата си приятелка

Окръжна прокуратура-Габрово внесе обвинителен акт в Окръжен съд-Габрово срещу И.Р., на 25 години, за това, че на 01.06.2025 г. около 04,00 часа в с. Батошево общ. Севлиево, до автобусна спирка в близост до дома ѝ, отвлякъл бившата си приятелка – И.И., на 35-годишната. И.Р. застанал зад гърба ѝ, хванал я през раменете и бутайки я я вкарал насила на предна дясна седалка в управлявания от него лек автомобил „Фолксваген Голф“. След това потеглил с автомобила, заедно с отвлечената 35-годишна жена, в посока главен път София-Варна. В продължение на часове той управлявал автомобила в различни посоки, като през цялото време пострадалата го молила да я върне в дома ѝ. Деянието му е квалифицирано по чл.142 ал.1 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд-Габрово.

Съгласно чл.31 ал.3 от Конституцията на Република България и чл. 16 от НПК, обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

