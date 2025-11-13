Съдят 24 -годишен за използване на чужда кредитна карта за плащане на онлайн-залози

Окръжна прокуратура-Русе внесе в съда обвинителен акт срещу 24 -годишен мъж за използване на чужд платежен документ без съгласието на собственика.

М.Ф. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 10.06.2023 г. в гр. Русе в условията на продължавано престъпление – на шест пъти, в съучастие като извършител с Х.К., използвал данни от платежен инструмент – кредитна карта, на името на Д.Г. Без съгласието на титуляра, той извършил шест транзакции през интернет, представляващи плащания към онлайн-залози, всичко на обща стойност 300 лева – престъпление по чл.249, ал.1, пр.2 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 от НК.

Обвиняемият и осъденият Х.К. се разхождали и минавайки покрай блока, в който живее пострадалия, намерили портмоне, в което имало кредитна карта. Взели картата и решили да я използват като извършат онлайн-залагания. Обвиняемият имал регистриран акаунт в платформа за онлайн-залагане, в който направили шест отделни депозити по 50 лева, като зареждали средствата от чуждата карта. След последния залог, в акаунта на обвиняемия имало реализирана печалба, но не успели да я изтеглят. Тогава решили с кредитната карта да извършат безконтактно плащане при закупуване на стоки, които да си поделят.

М. Ф. е осъждан, а настоящото продължавано престъпление е извършено в изпитателния срок на предишните му осъждания.

Съучастникът му Х.К. е осъден за това престъпление на 25.09.2025 г., след одобрено от съда споразумение на една година лишаване от свобода, при първоначален общ режим.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

* Съгласно чл.31, ал.3 от Конституцията на Република България и чл. 16 от НПК, обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

