РП-Видин извърши незабавна проверка по повод насилие, извършено от 13-годишно момиче спрямо друго малолетно дете в гр. Кула

В отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Кула е регистриран сигнал след самосезиране по повод видеоклип за извършено насилие над малолетно момиче, разпространен в социални мрежи.

Уведомени са органите на реда в града. Проведена е среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие, с участие на прокурор от Районна прокуратура-Видин.

Установени са децата от съдържанието на видеоклипа – 13-годишно момиче от гр. Вълчедръм и 11-годишно момиче от гр. Кула, както и родителите им.

Незабавно след постъпването на сигнала социалните работници са снели сведения от запознати със случая лица. Проведен е бил и видео разговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в РУ на МВР гр. Кула и Районна прокуратура – Видин.

На 08.08.2025 г. в центъра на гр. Кула едно от децата нападнало другото, като го хванало за косата, съборило го на земята, наредило му да му се моли, ритало го, удряло го и го скубало.

Поводът за агресивното поведение на 13-годишното момиче е било недоволството му от последването от страна на пострадалата на конкретно лице в социална мрежа.

След извършена проверка по случая и с оглед компетентността на Районна прокуратура-Видин е взето решение за прилагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и преписката е изпратена по компетентност на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която е компетентна да реши каква възпитателна мярка да бъде взета по отношение на 13-годишното момиче.

Предвид обстоятелството, че нападателката е малолетна (ненавършила 14-годишна възраст) съгласно чл. 32, ал. 1 от НК, същата не е наказателноотговорна, поради което спрямо нея съгласно чл. 32, ал. 2 от НК следва да бъдат приложени възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от МКБППМН.

Преписката е изпратена на МКБППМН – гр. Вълчедръм, по настоящия адрес на малолетната.

